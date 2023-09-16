وسط تحذيرات صندوق النقد.. أين يصل الاقتصاد اللبناني في ظل غياب الإصلاحات المطلوبة؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصندوق في بيان له أمس الجمعة، إن السلطات اللبنانية لم تطبق الإصلاحات العاجلة المطلوبة، مما سيؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة، وانتقد غياب الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة، وإن كانت شديدة الأهمية، لبدء الإصلاح.
25 يناير, 13:23 GMT
وأكد الصندوق أن هناك فرصة لإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والمحاسبة في مصرف لبنان المركزي، لكن الحكومة بحاجة لتنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون، وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأوضاع التي يمكن أن يصل لها لبنان في ظل غياب تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد.
انهيار شامل
اعتبر أنيس بوذياب الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، أن تحذيرات صندوق النقد للبنان، ليست المرة الأولى حيث سبق وأن حذر في أبريل/نيسان الماضي، من تعثر الاقتصاد لتنفيذ الإصلاحات، وأرجع السبب إلى البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للذهاب للاتفاق، الذي وقع مع الصندوق منذ 7 أبريل عام 2022.
31 أغسطس, 17:16 GMT
ويرى بوذياب أن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد ليست من الصندوق وحسب، بل يطلبها الشعب اللبناني، لأنها تضع اقتصاد البلاد على الطريق الصحيح لإعادة النهوض ووقف الأزمة الراهنة.
تعمق أزمة الفقر
وشدد على ضرورة وضع هذه الإصلاحات قيد القوننة ويتم تشريعها وتصبح قوانين، وبالتالي وقف الأزمة وهذا يتطلب بذل جهود من كافة القوى السياسية للبدء في هذه العملية، معتبرًا أن على رأس الإصلاحات المطلوبة قانون الكابيتال كنترول، وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقانون انتظام المالية العامة، من أجل وضع موازنات متوازنة ووقف العجز فيها.
18 أغسطس, 18:08 GMT
ويرى أن هذا يحتاج أيضا إلى تحديد كيفية توزيع الخسائر، وهل هي فعلا خسائر أم التزامات على الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تحتاج إلى غطاء وتوافق سياسي للبدء في العملية الإصلاحية.
فرصة موجودة
في السياق، يرى عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، أن التحذيرات تأتي في ظل ما وصل إليه الاقتصاد اللبناني من صعوبة وتراجع كبير في الناتج القومي وفي حجم موازنة الدولة والتي كانت تقدر بحوالي 12 مليار دولار قبل بداية الأزمة، فيما وصلت اليوم مع موازنة العام 2023 إلى حوالي 2،2 مليار دولار، على أمل رفعها مع موازنة العام 2024 إلى حوالي 3،1 مليار دولار.
وقال إن اقتصاد لبنان وفي ظل غياب الإصلاحات المطلوبة قد يصل إلى مرحلة الموت التام، وعزل لبنان عن العالم، وانهيار كامل للمؤسسات العامة التي لا تزال تقدم ولو بنسبة ضئيلة جدا بعض الخدمات، موجودة كهيكل.
11 مارس, 12:22 GMT
ويرى أن في حالة الاستمرار في هذه الأزمة وعدم إقرار هذه الإصلاحات فأن هذه الهياكل ستنهار بالكامل ويكون من الصعب إعادة بناء مثيل لها في المدى المنظور، ويصبح لبنان خارج الخارطة العالمية، واعتباره بلدا موبوءًا يتجنبه الجميع ويرفضون التعامل معه.
ويمر لبنان بحالة فراغ رئاسي، بعدما أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفًا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.