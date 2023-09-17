"حزب الله": انتهى زمن عبث إسرائيل بحياة ‏اللبنانيين

- 1/3
- 2/3
- 3/3
8 سبتمبر, 12:19 GMT
وجدد قاسم التأكيد على أنه "من يريد نزع السلاح في لبنان فهو يريد إلغاء المقاومة"، متساءلا: "ونحن نسأله ألّا يعلم أنَّ ذلك يضعف لبنان ويفسح المجال لإسرائيل لتحتل أرضنا؟".
ليكن بعلمك إنتهى زمن عبث إسرائيل بحياة اللبنانيين من دون رادع، فبفضل المقاومة تحرَّر لبنان وتمَّ ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا وغازنا، وبفضل المقاومة تمَّ طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل.
وأكد الشيخ نعيم قاسم أن "المقاومة اللبنانية تحمي وتحرِّر، وخيرات المقاومة في لبنان والمنطقة لا تُحصى ولا تعَّد وأبواق الفتنة لن تتمكن من حرمان لبنان من إنجازاتها".
وتابع أن "المقاومة ستبقى قوية بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة معا، على أن تزيد من قوَّتها وتسلُّحها حتى تكون مستعدة لأي مواجهة إذا ما فرضتها إسرائيل".
في سياق متصل، ويوم الثلاثاء الماضي، نفى "حزب الله" اللبناني، نفيا قاطعا ما سماه "بالاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة الرخيصة، التي قالت إن مسؤولين داخل الحزب قاموا بأعمال تهريب أسلحة في مطار بيروت الدولي".
5 سبتمبر, 21:02 GMT
ومنذ أسابيع يقيم "حزب الله" اللبناني، خيمة في منطقة مزارع شبعا على الحدود بين البلدين، ما شكل استفزازا كبيرا بالنسبة لإسرائيل، التي تقول إن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لسيادتها،بحسب قولها.