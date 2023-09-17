شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يعلن مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قًتل 30 عنصرا من عناصر حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية في منطقتي سرغو و قدقد التابعتين لمحافظة مدغ الواقعة وسط الصومال.

وذكر الجيش الصومالي، إن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على المنطقتين المذكورتين وكبدت عناصر حركة الشباب خسائر فادحة".

جهود مكافحة الإرهاب في الصومال

وأضافت الوكالة أنه تم خلال العملية العسكرية قتل 30 من عناصر الحركة حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم إضافة إلى إحراق أربع مركبات أخرى.

من جانبها أكدت الحكومة الصومالية في بيان سعيها جاهدة لاستئصال آفة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن.

حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال

وأعربت عن امتنانها للدور البطولي الذي قام به السكان المحليون إلى جانب الجيش الوطني للقضاء على الإرهاب.

يذكر أنه قبل نحو شهر أعلن الجيش الصومالي مقتل 23 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، وجاء من بينهم قياديين بارزين، في عملية عسكرية في منطقة "بوقا قاببل" بإقليم هيران وسط البلاد.