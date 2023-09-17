شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات بليبيا تتوجه لبنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وتحمل على متنها 40 طنًا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن فريقا مختصا من المركز سيقوم بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها

كما غادرت طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا، اليوم الأحد، وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال) تنفيذا للتعليمات الصادرة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والتوجيهات المباشرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة يوسف المعراج في تصريح اليوم عقب إقلاع الطائرة - إن الإشراف سيكون للمتطوعين من الهلال الأحمر الكويتي لتسليمها للهلال الأحمر الليبي، مؤكدا استمرار الكويت بإرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك .

وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت الى ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية يوم الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس السبت عشرة أطنان ليصبح الإجمالي حتى هذه اللحظة 100 طن.