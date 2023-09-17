سيناريو ليبيا… الحكومة العراقية تصدر توضيحا بشأن مخاوف انهيار سد الموصل

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26 مارس 2017, 14:55 GMT
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن سد الموصل سيتسبب في خسائر بشرية كبيرة في حال انهياره، كما أنه سيتسبب في انهيار المواقع الأثرية العراقية التي تنتشر على جانبي نهر دجلة، في وقت يعد السد من أكبر خزانات العراق المائية، إلا أنه في الوقت نفسه مبني على أساسات من "الجص"، ويتطلب، دوما، حقنا منتظما من الإسمنت لملء التشققات في هيكله.
وعملت الحكومة العراقية منذ اكتمال بناء السد في 1984، إلى تدعيم أساسه بضخ مادة إسمنت خاصة في الفجوات التي تظهر تحت البناء.
وكانت مناطق الشرق الليبي قد شهدت سيولا وفيضانات عارمة، تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، خاصة بعد انهيار سدود "درنة".
وأوضح الهلال الأحمر الليبي أن حصيلة القتلى تجاوزت 11 ألفاً، والمفقودين نحو 20 ألفا، فيما أشارت المنظمة الدولية للهجرة، أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم في درنة.
وأغلقت المطارات والموانئ البحرية في المنطقة وتم إعلان مدينتي سوسة ودرنة شرقي البلاد، مناطق منكوبة.