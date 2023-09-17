شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي بشدّة، اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وإغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين، مُحَذّرَاً من خطورة هذا التصعيد كونه يُقوِّض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر البرلمان العربي في بيان له اليوم، الجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد الأقصى، واعتقال عددٍ منهم، مؤكداً رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية كافة.

وقف الاعتداءات الإسرائيلية

دعا البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على حُرية العبادة، وحُرمة المسجد الأقصى، كون هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.