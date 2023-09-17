شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال المشتبه به بالاعتداء على سائح كويتي في ‎طرابزون /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وسائل الإعلام الكويتية، أن موضوع تعرض مواطن للاعتداء في مدينة طرابزون يحظى بمتابعة واهتمام من قبل وزارة الخارجية الكويتية.

جاء ذلك عبر تصريح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني، لأحد الصحف الكويتية.

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فيما أصدر مكتب حاكم طرابزون في تركيا بيان بشأن الإعتداء على سائح كويتي في طرابزون، صباح اليوم الأحد.

وأكد البيان أنه تم اعتقال المشتبه به على الفور من قبل الشرطة.

وجاء في نص البيان :

في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاول الشرطة الموجودة في المكان تهدئة الخلاف اللفظي بين اثنين من السياح. تدخلت شخصية تركية في الحادث، فساء فهمها للوضع على أن “السياح يقاومون الشرطة”، وبالتالي ضربت أحد السياح - وهو مواطن كويتي - بالقبضة مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

تم اعتقال المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده. يتم متابعة علاج ضيفنا الذي يقضي وقته كسائح في مدينتنا بإشراف مكتب المحافظ، والعلاج يجري في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته.

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