شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية العمانية" تعلن القوائم الأولية للناخبين لاختيار أعضاء مجلس الشورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العمانية، اليوم الأحد، القوائم الأولية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى العماني للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om).



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن عدد الناخبين العمانيين بلغ 753 ألفا و952 ناخباً وناخبة، منهم 362 ألفا و924 امرأة.



كما بلغ عدد المقيدين الجدد خلال هذه الفترة 139 ألفا و963 ناخبًا وناخبة، وجاءت محافظة شمال الباطنة بأعلى عدد للمقيدين؛ حيث بلغ عدد الناخبين بها (153809) من إجمالي عدد الناخبين في السجل الانتخابي.