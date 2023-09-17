شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب شرقي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد، ولاية قالمة، التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شرقي الجزائر.

وذكر جهاز الدفاع المدني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن مركز الهزة حدد بـ 3 كيلومترات شمال شرق منطقة بن جراح، لافتًا إلى عدم تسجيل أية خسائر.

تأثر بزلزال المغرب

كانت السلطات الجزائرية أصدرت بيانًا في الـ 9 من سبتمبر الجاري بشأن الهزة الأرضية التي ضربت 7 ولايات.

وقال جهاز الحماية المدنية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن سكان سبع ولايات جزائرية شعروا بالزلزال، مضيفًا أن الجهات التابعة له قامت بعملية استطلاع في ولايات تندوف، وبني عباس، وتيميمون، وبشار، والنعامة، وتلمسان وسيدي بلعباس، دون أن تسجل أية خسائر.