الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة بحماية الجيش للمسجد الأقصى

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22 أغسطس, 17:25 GMT
وقالت الخارجية:
إن استهداف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف يأتي في إطار توظيف المناسبات والأعياد الدينية لخدمة أغراض استعمارية إحلالية، وتندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وإغراقها بالمستوطنين.
وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن "الأعمال الإسرائيلية المتواصلة ستؤدي إلى وأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإفشال الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
20 أغسطس, 10:39 GMT
ونقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أنه "منذ ساعات الصباح، شرعت القوات الإسرائيلية بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي"، مضيفة أن ذلك حدث بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما.
واعتقلت القوات الإسرائيلية شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد، موضحةً أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.