إيران تصدر تحذيرا قويا حال رفض الجماعات الإرهابية شمالي العراق تسليم أسلحتها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، في مقابلة مع موقع "برس تي في" الإيراني، إن "إيران تراقب عن كثب نزع سلاح الجماعات الإرهابية ونقلها من المنطقة الحدودية"، مشيرا أنه يتعين نزع سلاحها والانتقال من المنطقة الكردية شمالي العراق، بحلول 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بموجب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.

2 يونيو, 20:55 GMT

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، عن العميد رضا آشتياني، أن الاتفاق الإيراني العراقي لنزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة شمالي العراق، لن يتم تمديده.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، قوله إنه تم "بدء عملية تفكيك مقرات "الجماعات المسلحة" في إقليم كردستان العراقي، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة الإيرانية للعراق لنزع سلاح تلك الجماعات".

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن "هذه العملية بدأت، منذ ساعات قليلة، ومن المفترض أن تفكك جميع قواعد الجماعات الإرهابية، بما في ذلك كومله وباك وبجاك والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل هذه الجماعات إلى معسكرات في عمق المنطقة الشمالية من العراق".

ومن المفترض بعد هذه المرحلة، أن يتم نزع سلاح المجموعات الانفصالية بشكل كامل، حيث نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع، أنه "إذا لم يتم تفكيك مقرات المجموعات بشكل صحيح أو رفض بعضهم القيام بذلك، ستعود إيران إلى الوضع الذي كان عليه قبل الاتفاق، وسوف تفي بالتزاماتها لحماية أمن البلاد".

28 أغسطس, 08:56 GMT

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على أن "إيران عازمة على حماية أمنها الوطني وهي ممتنة للجهود العراقية بشأن إجلاء المجموعات الإرهابية من البلاد وترحيلها"، وهي التصريحات التي جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي، فؤاد حسين، خلال زيارته، الأسبوع الماضي، إلى طهران.

بالتوازي مع ذلك، دعا وزير الخارجية العراقي إيران إلى "الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف"، معربًا عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة شمالي العراق، بحسب قوله.

11 سبتمبر, 19:40 GMT

وبدوره، أوضح الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن "المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية، حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو ما أكده عباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني.

ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.