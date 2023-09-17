مقتل 4 مسلحين موالين للقوات الأمريكية بينهم قيادي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن 4 من مسلحي "قسد" الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي قُتلوا، بينهم قيادي من جنسية أجنبية، وأصيب مسلح آخر بجروح بليغة باستهداف جوي للاحتلال التركي لسيارة كانت تقلهم على إحدى الطرق العامة في ريف الحسكة.

وبينت المصادر أن الاستهداف الجوي وقع على طريق عام القامشلي- عامودا شمالي الحسكة، اليوم الأحد 17 أيلول/سبتمبر، بالقرب من قرية الحاتمية واستهدف سيارة عسكرية نوع جيب تابعة لما يسمى قوات “الأسايش” الذراع الأمني لقوات "قسد".

وكان 3 من مقاتلات ما تسمى "وحدات حماية المرأة "YPJ"، الجناح النسائي لقوات "قسد"، قتلن الجمعة 15 سبتمبر، في استهداف جوي عبر طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في ريف حلب لسيارتين عسكريتين.

وبهذا الاستهداف الجديد يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية إلى أكثر من 50 استهدافا جويا نفذته طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر من 70 مسلحاً بينهم قياديين من قوات "قسد" ومن جنسيات أجنبية.

ووسعت الطائرات المسيرة التركية من عمليات استهدافها لمواقع وتحركات وسيارات قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي خلال الفترة الماضية، من أقصى محافظة الحسكة شرقاً مروراً بالرقة ووصولاً إلى حلب.