هزة أرضية تضرب ولاية قالمة الجزائرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن المركز بيانا أوضح فيه أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر، كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح في ولاية قالمة.

يذكر أنه في وقت سابق، داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏

15 سبتمبر, 23:46 GMT

من جانبها، هرعت فرق الإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.

يأتي ذلك في ظل سلسلة كوارث بيئة شهدها شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

كما ضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف.