الدعم السريع" تقول إن الجيش السوداني قصف عدة مبان حكومية "بشكل متعمد"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن "الهجمات المستهدفة في الخرطوم أثرت على المرافق الحيوية، بما في ذلك وزارة العدل، ومكتب الضرائب، وبرج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وبرج شركة "النيل" للبترول، إضافة إلى الهجمات المدروسة على المناطق السكنية والأسواق"، حسب البيان.

يأتي ذلك بعد دقائق من بيان الجيش السوداني، الذي ‏اتهم فيه قوات الدعم السريع بـ"التمادي في التخريب والتدمير الممنهج للمنشىآت والبنية التحتية في البلاد".

10 سبتمبر, 17:15 GMT

وتستمر، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.

وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.