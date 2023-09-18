شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات الهندية إلى الاستثمار فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، الشركات الهندية الى المساهمة في الاستثمار بالعراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس الوزراء استقبل السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، حيث عبر السوداني عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات.



وأكد السوداني أن الحكومة العراقية بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية، في مقدمتها طريق التنمية، منوّهاً بضرورة الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وفي بناء وتشغيل المستشفيات.



من جانبه، أكد السفير الهندي أهمية العراق في كونه من أكبر المورّدين للنفط للهند، فضلاً عن كونه الشريك التجاري السابع للهند.. معبراً عن رغبة شركات بلاده للمشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي.