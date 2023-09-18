شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن إدانة واستنكار المملكة اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.