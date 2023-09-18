اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن ضبط محركات طائرات مسيرة في طريقها إلى "أنصار الله"

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وأوضحت أن "العملية تمت بعد تلقي عمليات الحزام الأمني في لحج، بلاغات من عناصرها المنتشرة على مداخل ومخارج وادي الحسيني بوجود ثلاثة سيارات نوع (شاص) وعلى متنها حمولات، سلكت طريق الوادي قادمة من منطقة رأس العارة، رغم مخاطر الطريق مع موسم الأمطار الجارفة".
وأضافت أن "الدوريات تحركت باتجاه الوادي، وتمكنت من ضبط السيارات الثلاث، ومعرفة حمولتهن وهي عبارة عن محركات دراجات نارية يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، واستخدامها في صناعة طائرات بدون طيار".
وأكدت قوات الحزام الأمني "اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة".
أمس, 17:48 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.