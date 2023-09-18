شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. باتيلي يدعو إلى توحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة كارثة الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الأحد، الحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه الأمة.

وشدد على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة للتعافي من آثار الفيضانات التي ضربت شرقي ليبيا الأسبوع الماضي.

مراعاة الشفافية والمساءلة

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس، إذ أعرب "باتيلي" عن تعازيه بالنيابة عن الأمم المتحدة في الكارثة الأخيرة في درنة والمناطق الأخرى المتضررة، وفقًا لما ذكره باتيلي في منشور عبر منصة إكس.

أضاف باتيلي في منشوره: شددت خلال اللقاء على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة، مع ضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد في أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار".

وتابع: جددت دعمي للجنة المالية العليا مقترحًا إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم.