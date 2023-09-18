العراق يعلن استكمال حفر بئر نفطية جديدة في حقل الزبير

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية زبير/ 563 بعمق 3538 مترا، ضمن العقد المبرم مع شركة "إيني" الإيطالية لحفر 37 بئرا نفطية في حقل الزبير النفطي".

وأوضح البيان أن "عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز IDC 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان"، وقد خصصت الشركة جهازين حديثين لتنفيذ المشروع، هما IDC37 وIDC 38"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

كما لفت بيان وزارة النفط العراقية، إلى أنه "تم إنجاز البئر النفطية الجديدة، بالتعاون مع شركة "شلمبرجير" للخدمات النفطية، وهي البئر الـ23 التي تنجزها الشركة ضمن هذا المشروع".

6 أغسطس, 11:53 GMT

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي، عن بدء إنتاج الغاز من حقل عكاز في محافظة الأنبار غربي البلاد بمعدل 60 مليون قدم مكعبة يوميا.

ويقع حقل عكاز جنوب مدينة القائم غربي العراق، وهو أكبر حقل غاز في البلاد حيث يحتوي على 5.3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بحسب التقديرات.