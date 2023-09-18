الخارجية السودانية تناشد المجتمع الدولي تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "حريق المؤسسات حملة ممنهجة من قبل الدعم السريع لتدمير العاصمة القومية"، مناشدًا المجتمع الدولي تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية.

وكان الجيش السوداني اتهم، أمس الأحد، قوات الدعم السريع بـ"مواصلة تخريب وتدمير المنشآت العامة والبنية التحتية في البلاد"، مشيرًا إلى أنها قامت بإحراق شركة النيل للبترول.

أمس, 20:44 GMT

بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع السودانية "القوات المسلحة السودانية بتنفيذ عمليات قصف جوي عشوائي، ما أدى إلى إتلاف البنية التحتية والمناطق الأساسية في الخرطوم".

وتستمر، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.

وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.