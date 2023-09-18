شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "صناعة التأمين" بشرم الشيخ يناقش مخاطر التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، في نسخته الخامسة، الذي يعقد تحت عنوان "صناعة التأمين: المضي قدما نحو تخطي العقبات"، بحضور 980 مشاركًا من 33 دولة.

ويناقش الملتقى الذي يعقد على مدى يومين عدة موضوعات منها: دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتحديات وإستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام، وسبل تحقيق الشمول التأميني، والتأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل.