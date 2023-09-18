شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تضبط 1200 مهاجر خلال 24 ساعة في حملة أمنية واسعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الإثنين، ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير نظامية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في حملة أمنية واسعة بجهة صفاقس.

ويشن الأمن التونسي حملة واسعة النطاق بولاية صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة، لتعقب عصابات تهريب البشر. ولا تزال الحملة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، جارية حتى اليوم، وفق المتحدث، وشملت عمليات مداهمة لمقرات سكنية وورشات تصنيع لقوارب عشوائية مخصصة للإبحار.