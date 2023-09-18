الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الاثنين.

وقال البيان: "فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".

ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتابع: "تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".