زلزال المغرب... إحصاء المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا لتحديد الدعم الملكي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أخنوش، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال، إن "اللجان التقنية تشتغل حاليا في الميدان، لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو بشكل جزئي"، مشيرا أنها أمور ستشكل أرضية مهمة، لتحديد الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية، تفعيلا للتوجيهات الملكية"، حسب وكالة الأنباء المغربية.

وقالت قناة "نسمة" إن عددا من أولياء الأمور أحضروا أبناءهم إلى المواقع المخصصة للدراسة، في حين قرر طلاب آخرون الذهاب بمفردهم.

وكان المغرب قد تعرض لزلزال مدمر، ليل الجمعة / السبت قبل الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس.

من جهته، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

وبلغ عدد المصابين والجرحى جراء الزلزال، الذين تكفلت بهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، حتى نهاية الجمعة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، 6125 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن "هذه الحالات تشمل 873 حالة إصابة بجروح خطيرة، و3438 حالة إصابة بجروح طفيفة"، مشيرة أن عدد المصابين حاليا في المستشفيات يقدر بـ476 حالة، 81 منها في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 4986 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.