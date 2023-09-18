شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. انهيار 11 جسرًا جراء السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب البرلمان الليبي الحكومة بإعلان حصيلة ضحايا الفيضانات والمفقودين بشكل يومي.

في حين أعلنت حكومة الوحدة الليبية انهيار 11 جسرا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بسوسة والقبة، وأن نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة تضررت.

المساعدة الإنسانية

وأشارت التقديرات إلى أن ما يقرب من 300,000 طفل قد تأثروا بالعاصفة دانيال القوية في جميع أنحاء شرق ليبيا، وذلك حسب ما أشارت إليه منظمة يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل عدة أيام,

وهناك عدد متزايد من الأطفال والأسر في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنية التحتية الأساسية.