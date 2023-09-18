طائرة مسيرة تابعة للتحالف الغربي تقترب بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، الأدميرال فاديم كوليت: "في 18 أغسطس (آب)، الساعة 8:00، وعلى ارتفاع نحو 7000 متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة مسيرة من طراز MQ-9 تابعة للتحالف، وطائرة من طراز سو-35 تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تنفذ رحلة مجدولة لمراقبة المجال الجوي للجمهورية العربية السورية غرب نهر الفرات".

ووفقا له، فإن الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام.

16 سبتمبر, 22:01 GMT

كما أفاد كوليت أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، قام "التحالف" بـ 13 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

بالإضافة إلى ذلك، في منطقة التنف تم تسجيل 8 خروقات للأجواء السورية خلال الـ 24 الساعة الماضية من طائرة "إف-35" وطائرتين من طراز"إف-16" وزوج من مقاتلات تايفون وطائرتين مسيرتين من طراز "MQ-1C" تابعة لـ"التحالف".

وشدد على أنه "بمثل هذه التصرفات يواصل "التحالف" خلق ظروف مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في الأجواء السورية".