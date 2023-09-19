مقتل 3 عسكريين عراقيين خلال قصف استهدف مطار "عربت" بمنطقة السليمانية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - الخليج 365 . وقال الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول في بيان: "في يوم الاثنين المصادف 18 أيلول/سبتمبر، وفي تمام الساعة 17:00، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد 3 من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين".

8 أبريل, 08:52 GMT

وأضاف رسول أن "هذا العدوان يشكل انتهاكًا لسيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه ويمثل إخلالًا وتهديدًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم، وخرقًا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد رسول حسب البيان، أن العراق يحتفظ بحقه لوضع حد لهذه الخروقات.