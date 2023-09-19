شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الجزائرية: نتمسك برفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بالخارجية الجزائرية، محمد مزيان، تمسك الدبلوماسية الجزائرية بمبادئ أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخلات العسكرية الأجنبية.

وأوضح مزيان، خلال كلمته بمناسبة إحياء اليوم الذكرى الـ65 لتأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، أن هذه المبادئ تتمثل أيضا في حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها ودعم القضايا العادلة وأولوية الحلول السلمية. وأضاف أن الدبلوماسية الجزائرية ملتزمة منذ افتكاكها الاستقلال عن الاحتلال على إيصال صوت الدول النامية المطالب بعلاقات دولية أكثر عدلا وإنصافا.

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