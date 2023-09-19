شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات للفلسطينين في اعتداءات لقوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الفلسطينين خلال اعتداءات قوات الاحتلال مساء الاثنين، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن شابًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في القدم، وآخر بقنبلة غاز أصابته بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، في منطقة ملكة، شرق مدينة غزة.

مواجهات في الضفة الغربية

في الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا، بعد إصابته بالرصاص، قرب عزون شرق قلقيلية.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين على حاجز قلنديًا، وآخر في باب المجلس بالبلدة القديمة.

المملكة تدين اقتحام الأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الممارسات تعد تعديًا صارخًا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.