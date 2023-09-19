شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد ضرورة العمل على تنسيق الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني ضرورة العمل على توحيد كافة الجهود وتنسيقها من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن ذلك جاء خلال مشاركة الزياني، الاثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول "جهود يوم السلام في الشرق الأوسط"، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بتنظيم من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجرى -خلال الاجتماع- بحث آفاق إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر حول سبل تنسيق العمل العربي الأوروبي تجاه تدارس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأثيراته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر، والبحث في فرص التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه شعوب المنطقة.



كما أكد وزير الخارجية البحريني -خلال الاجتماع- ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



ونوَّه الزياني بالمبادرة التي تبنتها الدول المنظمة لهذا الاجتماع، باعتبارها تستهدف إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، والبحث في السبل الممكنة لتنفيذ حل الدولتين والوصول إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق الاستقرار والأمن والسلام.