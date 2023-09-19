شكرا لقرائتكم خبر عن غواصون روس يمشطون قاع ميناء درنة الليبى بحثا عن جثث ضحايا العاصفة "دانيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الغواصين التابعين لها ضمن فرق الإنقاذ الروسية، باشروا تمشيط قاع ميناء درنة شرقى ليبيا بحثا عن جثث ضحايا العاصفة دانيال.

وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن الغواصين الروس يستخدمون أجهزة خاصة لمسح قاع البحر على عمق يصل إلى 8 أمتار في مهمة خطرة، حيث يعج القاع في مياه المرفأ بحطام المباني المدمرة، والمركبات الغارقة.

ولفتت الوزارة إلى أن ظروف عمل الغواصين صعبة بسبب تراكم الحطام، وأنه من أجل الوصول إلى منطقة معينة يتعين عليهم إزالة الركام، فيما تواصل فرق أخرى تمشيط شاطئ الميناء.

يذكر أن فرق الإنقاذ الروسية نشرت مستشفى متنقلا ومعسكرا ميدانيا في مدينة درنة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين من العاصفة دانيال وتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة.