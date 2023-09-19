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بقيمة 11 مليون دولار.. مساعدات أمريكية لمنكوبي فيضانات ليبيا

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، أن بلاده ستقدم 11 مليون دولار إضافية إلى ليبيا، للمساعدة في الاستجابة للأضرار الكارثية التي خلفتها الفيضانات المميتة هناك منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح بايدن في بيان أن هذه المساعدة ستقدمها واشنطن للمنظمات المحلية والدولية، استجابة لاحتياجاتها الإنسانية العاجلة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لها ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا العمل يأتي في إطار الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم والتي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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