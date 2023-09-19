شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المجلس البلدي لدرنة بالكامل للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارًا أمس الإثنين، بإقالة المجلس البلدي درنة، وإحالة كل أعضائه للتحقيق، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وقد طالب أهالي درنة في وقت سابق، بتكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص، من أبناء مدينة درنة، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

وأصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الخميس الماضي، قرارًا بإقالة عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، وإحالته للتحقيق. مع تكليف عضو المجلس، أحمد جمعة أمدور، بتسيير مهام البلدية.