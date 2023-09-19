شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دورة استثنائية اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذى الدكتور أشرف صبحى، فى مقر الجامعة العربية وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وإنشاء اتحاد الشباب العربى.

تشارك في الاجتماع، الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي وهي مصر، فلسطين (عضوان دائمان)، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، وليبيا (أعضاء منتخبون)، إضافة إلى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة . ويعقب اجتماع المكتب التنفيذي عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس برئاسة المملكة العربية السعودية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.

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