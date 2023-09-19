شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يستنكر حكم المحكمة العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية مع بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بأشد العبارات الحكم الذى صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا فى العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية فى "خورعبدالله".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية قوله- في تصريح عقب مشاركته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة- "نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق"، ثانيًا لأن هذا الحكم تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت".



وأشار إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.. معربا عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.



يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت، في 4 سبتمبر الجاري، عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين العراق والكويت.



واتفاقية "خور عبد الله" هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تم توقيعها بين حكومتي البلدين عام 2012، وتنص على أن الغرض منها التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله.