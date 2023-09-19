شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: استيلاء الاحتلال على منازل الفلسطينيين إرهاب دولة منظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلى على منازل الفلسطينيين فى الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم".

وأدانت الوزارة - فى بيان صحفي - إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين بشمال الضفة الغربية، وتحويله إلى نقطة مُراقبة عسكرية، مؤكدة أن ما يجرى دليل واضح على سياسة الترهيب التى تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيد خطير فى الأوضاع.

واعتبرت سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها إذ تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الانتهاكات، وتطالب بضغط دولى وأمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفورى عنها.