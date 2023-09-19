السعودية تعلن عن إجراء جديد يعارض جهود إسرائيل للتطبيع

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وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، عن إطلاق "جهود يوم السلام" لدعم التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكتب بوريل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، عقب اجتماع على هامش الأسبوع رفيع المستوى في الأمم المتحدة:
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتدهور بشكل خطير، ونريد من خلال مبادرتنا دعم المسار نحو سلام شامل.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الاتحاد الأوروبي بدأ بالتعاون مع جهود نظرائه في السعودية والأردن ومصر والجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية السعودي:
بعد فقدان الكثير من الأمل في القضية الفلسطينية، نعيد اليوم قضية حل الدولتين الفلسطينية الإسرائيلية إلى الواجهة، ولا يوجد حل للصراع دون دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف: "نحن نعلم أن الأطراف ليست جاهزة [في هذه المرحلة]"، فيما أوضح بوريل للصحفيين في نيويورك بعد اجتماع مع "أكثر من 40 دولة ووفدا: "إنهم ليسوا مستعدين".
وأكد الدبلوماسي الأوروبي النقطة التي أثارها وزير الخارجية السعودي، أن "نتيجة الاجتماع هي التزام أقوى من قبل العديد من الأشخاص بالانخراط بشكل أكبر في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القابل للتطبيق".
3 مجموعات عمل
ووصف بوريل مبادرة "جهود يوم السلام" بأنها عملية لتطوير "حزمة دعم السلام"، ولتحقيق هذه الغاية سيكون هناك "3 مجموعات عمل ستبدأ عملها الشهر المقبل: البعد السياسي والأمني، والاقتصادي والبيئي، والبعد الإنساني".
أمس, 15:55 GMT
وتابع أنه "سيتم تقييم تقدم مجموعات العمل كل 3 أشهر، نحو إنشاء حزمة الحوافز بحلول سبتمبر/ أيلول 2024، كما تم إنشاء آلية للسماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالتفاعل مع المبادرة".
وذكر مبعوث الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العاملين على المبادرة يدعمون حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، والتي تشمل الأراضي الفلسطينية المتاخمة.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن "جهود التوصل لاتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مستمرة".
وأضاف البيان أن "السعودية لم تبلغ الولايات المتحدة بوقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أنها تتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين.
وتزايد الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".
أمس, 18:32 GMT
وأوضح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في وقت سابق خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أن التطبيع مع إسرائيل فوائده هائلة للمنطقة على جميع الصُعد، وتحديدا الأمنية منها، مضيفا أن "إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يعتمد على موضوع التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
ولا يزال السلام بين إسرائيل وفلسطين بعيد المنال، فبعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991، لا توجد أفق حقيقية لتحقيق حل الدولتين، ولم يتم احترام الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، بشكل كامل، فالاحتلال الإسرائيلي مستمر، ويأتي معه عدد من التعقيدات والصعوبات، التي تدفع الطرفين إلى الابتعاد عن التوصل إلى اتفاق محتمل.