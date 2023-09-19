شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 11 دولة.. الحوار الإقليمي يناقش تعزيز الدور السياسي للمرأة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت في القاهرة أمس الاثنين، فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول "رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، الذي يُعقد بالتعاون بين منظمة المرأة العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 11 دولة عربية وخبراء عرب ودوليين.

وأشارت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، في كلمتها الافتتاحية، إلى أهمية التعاون المتواصل بين الجهات المعنية بقضايا النساء في المنطقة العربية، وأهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تنوع التجارب والمسارات نحو تطوير منهجية شاملة ورؤية استراتيجية وخارطة طريق من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكاسيتي، في كلمة مماثلة، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبنى مقاربة شاملة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ويدير 70 مشروعًا عالميًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الدول العربية تحرز تقدمًا ملموسًا على مسار إزالة الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة.

منظومة قانونية داعمة للمرأة

أوصت مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، د. آنيت فانك، في كلمة لها، بضرورة تضافر الجهود من أجل تطوير آليات وصياغة منظومة قانونية داعمة للمرأة ولمشاركتها السياسية، مشددة على ضرورة التصدي للمعوقات التي تواجه النساء في المجال العام.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، د. مايا مرسي، في كلمتها، إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية مشروط بتحقيق التمكين الشامل للمرأة، داعية صناع القرار بالدول العربية إلى ضرورة العمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية للمرأة.