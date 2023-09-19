شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يبدأ زيارة إلى الصين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الرئيس السورى بشار الأسد، بعد غدٍ الخميس زيارة إلى الصين، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصينى شى جين بينج .

وقالت الرئاسة السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينج، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية .

كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو وبكين، ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي .