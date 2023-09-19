شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يناقش أهم موضوعات الإغاثة مع وكيل "الأمم المتحدة" بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أمس الاثنين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة "جيل ميشود"، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78 في مدينة نيويورك.

جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وأشاد "ميشود" بالدور الإنساني الفاعل للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، منوهًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.