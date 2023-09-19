الخارجية الإيرانية: العراق التزم ونفذ بعض بنود الاتفاقية الأمنية مع بلادنا

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وأوضح كنعاني أن اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر/ أيلول، هو الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية، محددا ملف وجود مجموعات مسلحة في إقليم كردستان العراق على رأس بنود تلك الاتفاقية، مضيفا أنه بحسب تلك الاتفاقية سيتم نزع سلاح تلك الجماعات المسلحة.
وأفاد ناصر كنعاني بأنه "تم تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق حتى الآن وقد أعلنته الحكومة العراقية بجدية، وتم إخلاء بعض مقرات الجماعات الإرهابية والمسلحة ونقل الإرهاربين إلى أماكن أخرى بعيدة عن حدود إيران وفي عمق الأراضي العراقية، وهنالك خطوات أخرى جارية. وقد أعلنت الحكومة العراقية جديًا أنها ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية وستفي بالتزاماتها في هذا الشأن".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، القضايا الثنائية والوضع في إقليم كردستان شمالي العراق، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مؤكدا خلال اللقاء "التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق".
وأشار فؤاد حسين إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبرًا أنها "خطوة إيجابية".
9 أكتوبر 2022, 16:10 GMT
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.