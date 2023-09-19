خبير اقتصادي: موازنة عام 2024 ستؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي في لبنان

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16 سبتمبر, 19:07 GMT
وأشار السبع إلى أن "الموازنة لحظت ضريبة على بعض الرسوم العقارية وعلى تراب البناء والباطون"، معتبرًا أن "رفع الضرائب على قطاع العقارات يعني المزيد من الركود الاقتصادي في هذا القطاع الذي من الممكن أن يكون رافعة للاقتصاد اللبناني، في ظل قطاع مصرفي وتأمين منهار، وبالتالي هذه الموازنة ستؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي وليس إلى المزيد من النمو".
وعلى صعيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال السبع إن "الخلاف بين مجلس النواب وصندوق النقد الدولي الذي عبر عنه نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، بأن المجلس لن يضع قانونًا لشطب الودائع، ولذلك الحديث بأن الاتفاق مع صندوق النقد وضع على الرف".
22 يناير, 10:33 GMT
وشدد السبع على أن "الضرائب فرضت على الاقتصاد، ولم تأخذ الدولة اللبنانية بعين الاعتبار الاقتصاد النقدي الذي تتراوح قيمته بين الـ 10 و15 مليار دولار والذي ليس عليه ضرائب، وبالتالي الدولة كان عليها قبل وضع الضرائب أن تحاول التخفيف من الاقتصاد النقدي وأن تحوله إلى اقتصاد مصرح، لتحصيل ضرائب أكثر".
وذكر أن "المشكلة مع صندوق النقد الدولي أنه يريد شطب 75% من إيداعات الدولارات في المصارف اللبنانية، ومجلس النواب يؤكد بأنه لن يقوم بهذه الخطوة، وبالتالي ما يقومون به هو المماطلة في الوقت الذي أدى إلى تضخم كبير جدًا، وفقدان الليرة لقيمتها، ودولرة الاقتصاد وتذويب الودائع في المصارف".
يذكر أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، أقرت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، بعد الانتهاء من مناقشة بنودها كاملة، في مواعيدها الدستورية، على أن تحال إلى المجلس النيابي لمناقشتها.