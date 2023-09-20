شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشارك فى المعرض الدولي للكتاب بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك سلطنة عمان، ممثلة في وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، في فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي سيقام في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر 2023.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن إطار التبادل والتعاون الثقافي القائم بين كلا البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والمهني بين دور النشر العمانية والأردنية، في مجالات التأليف والنشر وما يتصل بطباعة وصناعة الكتاب، بالإضافة إلى التعريف بالإنتاج الفكري العُماني.

ويشتمل جناح سلطنة عمان - الذي يلاقي سنويا إقبالا كبيرا بالمعرض - على الكثير من الإصدارات التي تغطي جوانب متعددة منها: التاريخية، والأدبية، والثقافية، والفقهية، وعلوم الطب والفلك المختصة من إصدارات وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام، كما تم رفد الجناح بإصدارات جديدة ومتنوعة بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية بسلطنة عُمان والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء والنادي الثقافي ومؤسسات المجتمع المدني للمزيد من التعريف بها، والمؤسسات الثقافية الخاصة، موفرة بذلك معظم المتطلبات التي يبحث عنها القراء بمختلف أعمارهم وتوجهاتهم الفكرية.

يذكر أن حوالي 400 دار نشر محلية وعربية ودولية تشارك في هذا المعرض ممثلة من (22) دولة بشكل مباشر، كما يصاحب المعرض برنامج ثقافي منوع يتضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وقصصية وغيرها من البرامج المختصة لجميع فئات المجتمع، كما ستحل دولة قطر الشقيقة ضيف شرف على هذا المعرض.