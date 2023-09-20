شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عربي لمناقشة دور قوانين الخدمة المدنية في إعداد القيادات الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمس في القاهرة، أعمال المؤتمر العربي الخامس للإدارة والتنمية الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "القيادات الإدارية والتميز المؤسسي في ضوء قوانين الخدمة المدنية العربية"، بمشاركة 11 دولة عربية.

وشارك في المؤتمر الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور على بن أحمد الأحيدب، ومدير مكتب التطوير وقياس الأداء بديوان المظالم محمد بن شجاع الجبرين.

الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية دور القيادة الإدارية في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات، بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها، وما يتطلبه ذلك من معارف ومهارات قيادية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.

ويستعرض العديد من الممارسات العالمية والعربية، وإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين.

وأكد أنه لا تنمية شاملة ومستدامة بدون تنمية إدارية فاعلة، ولا تنمية إدارية حقيقية بدون قيادات إدارية واعية قادرة على تحقيق رؤية ورسالة المؤسسات الحكومية بما يسهم في تحقيق التميز في أدائها ويعزز قدرتها على المنافسة.

المنظمات المعاصرة

ودعا القحطاني، القيادات إلى مواكبة المتغيرات الهائلة والمتلاحقة التي تعمل فيها المنظمات المعاصرة بما في ذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتحويلها لفرص للتقدم والنمو وتحقيق التكيف اللازم للنظم والممارسات المؤسسية مع تلك المتغيرات.

وشدد على أن تطوير قوانين الخدمة المدنية للتكيف مع تلك المتغيرات إلى جانب تطبيق مفاهيم الإدارة الإستراتيجية يمثل الدعامة الأساسية لتحديث وتطوير الأجهزة الإدارية للدولة وصولاً لتحقيق التميز المؤسسي.

فيما تحدث الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور على بن أحمد الأحيدب، خلال جلسة تناولت "دور قوانين الخدمة المدنية في إعداد القيادات الإدارية"، عن قواعد اختيار القضاة وخدمة التقديم على السلك القضائي، وآليات معايير اختيار القضاة.

ديوان المظالم

بدوره، استعرض مدير مكتب التطوير وقياس الأداء بديوان المظالم محمد بن شجاع الجبرين، خلال الجلسة ذاتها، تجربة الديوان في تطوير مؤشرات قياس الأداء.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عدة موضوعات منها دور قوانين الخدمة المدنية في إعداد القيادات الإدارية، ودور تكنولوجيا المعلومات في تكوين بيئة داعمة للتميز المؤسسي، ودور القيادة الإدارية في تحقيق التميز المؤسسي.