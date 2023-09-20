شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بأريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد صباح اليوم الأربعاء، شاب فلسطينى 19 عاما، متأثرا بجروحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كانت قوات الاحتلال "قوات خاصة"، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث انلعت مواجهات مع المواطنين ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأفاد مدير مستشفى اريحا الحكومي ناصر العناني، بأن شاب وصل لى مستشفى أريحا مصاب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا اسشتهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجارس إلى 13 شهيدا.

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من القوات الى المخيم التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم: ياسين مروان حمدان، وعمه محمد حمدان، من منزليهما بالمخيم.

كما أعلنت القوى الوطنية في عقبة جبر الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المخيم عقب إعلان استشهاد الشاب ضرغام الأخرس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.