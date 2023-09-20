شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال وشرق الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عامًا) من جنين، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مُخيم "جنين" منذ الليلة الماضية، إلى أربعة شهداء.

وأفادت المصادر بوجود 30 إصابة أخرى متفاوتة وبعضها حرجة، جراء العدوان على المخيم الواقع بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.. وشهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واستهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

وفي شرق الضفة، استُشهد الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا)، مُتأثرًا بجروحه الحرجة في الرأس، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "عقبة جبر" في أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت المُخيم المذكور لتنفيذ اعتقالات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان المخيم، وإصابة شاب واحد على الأقل بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه جرى نقل الشاب المُصاب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن الطاقم الطبي بالمستشفى اسشتهاده مُتأثرًا بإصابته التي وصفت بأنها خطيرة للغاية.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار (شرق الضفة) منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدًا.