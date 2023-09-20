فلسطين: جرائم إسرائيل رد رسمي على الدعوات العربية والأوروبية والأممية لإحياء عملية السلام

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاحتلال يحاول تكريس الحلول العسكرية في التعامل مع قضية شعبنا بدلا من الحلول السياسية"، مضيفا أن "الجرائم في جنين والضفة رد رسمي من إسرائيل على الدعوات العربية والأوروبية والأممية لإحياء عملية السلام".

وتابع البيان أن "اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع"، مؤكدا أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، اقتحام قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة "شهاب"، بمقتل مواطنين فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 آخرين خلال تصديهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة تخوضها كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وفصائل المقاومة.

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يتخوف من سيناريوهات استئناف "مسيرات العودة" الفلسطينية بطول الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

14 أغسطس, 14:03 GMT

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية وقوع تصعيد جديد وقوي مع غزة، خاصة بعد استئناف "مسيرات العودة" على طول الجدار الفاصل بين الطرفين، وعودة فلسطينيي القطاع إلى استخدام الإطارات المطاطية ورشق الحجارة على الجنود الإسرائيليين.

وفي السياق نفسه، أغلقت القوات الإسرائيلية، السبت الماضي، الحرم الإبراهيمي، حيث تم منع المصلين المسلمين من الدخول بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. حيث نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن غسان الرجبي، مدير الحرم، أن "هذا الإغلاق يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني الذي فرضته إسرائيل، التي سرقت نحو 36% من أروقة الحرم بشكل دائم".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن "الاحتلال يقوم بإغلاق الحرم لمدة 10 أيام في السنة بالكامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويحرم المصلين الفلسطينيين من حقهم في الدخول".

13 أغسطس, 08:06 GMT

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إغلاق الحرم في تواريخ محددة هذا العام، وهي 16 و20 و24 و25 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".

ونقلت وكالة "سما" تصريحات مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى بـ "رأس السنة العبرية".

يشار إلى أن حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، كان قد صرح بأن "المسجد الأقصى المبارك لا يزال يعاني من ويلات الاحتلال، حيث لم تترك إسرائيل المسجد منذ حرقه، في عام 1969، فهي حتى الآن تسعى للسيطرة عليه".