شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا وتخرب منازلهم بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 فلسطينياً من بينهم شقيقين وأسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر وقرية قطنة شمال القدس، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات ترافق معها اقتحام منازل عدة، وتخريب لمحتوياتها.

مواجهات في غزة

أصيب عدد من الفلسطينين خلال اعتداءات قوات الاحتلال الاثنين الماضي، شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن شابًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في القدم، وآخر بقنبلة غاز أصابته بشكل مباشر، والعشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين، في منطقة ملكة، شرق مدينة غزة.

مواجهات في الضفة الغربية

في الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا، بعد إصابته بالرصاص، قرب عزون شرق قلقيلية.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين على حاجز قلنديًا، وآخر في باب المجلس بالبلدة القديمة.