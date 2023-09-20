شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يدعو لتعزيز التعاون الدولى وتفعيل دور الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولى وتفعيل العمل متعدّد الأطراف ودور الأمم المتحدة، بما يساعد على مواجهة مختلف التحدّيات وتجاوز الصعوبات القائمة والمستجدّة، وعلى تدعيم مقومات السلم والأمن في العالم ودفع مسارات التنمية المستدامة وبناء علاقات دولية أكثر عدلا.

جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها عمار مع وزراء خارجية إستونيا و سلوفاكيا و النمسا و اليونان و بلغاريا ووزير الدولة للإمارات العربية المتحدة، والتي تمّ خلالها استعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة بين هذه البلدان وتونس في مختلف المجالات، وبحث سبل مزيد تطويرها في مختلف الميادين.

وتبادل الوزير التونسي - خلال اللقاءات التي تأتي في إطار مشاركته في أعمال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفق بيان الخارجية التونسية - وجهات النظر مع نظرائه بخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجدّد تأكيد مواقف بلاده من القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامّة.

وفي سياق متصل، بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقاءات ثنائية مع كل من خالد الخياري مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وناصر الكامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وروبارتو جالتييري عمدة مدينة روما وإيرو كونفورت رئيسة منظمة International Crisis Group، المواضيع المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية لاسيما منها تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان للخارجية التونسية أنه تم كذلك مناقشة مجابهة تأثير التغيرات المناخية على البلدان النامية بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستجدة وتداعياتها على المستوى الإقليمي والدولي.