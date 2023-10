شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحذر من تصاعد العنف بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وجنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة جنين، الذي أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، واصفًا العدوان بالإرهاب المُمنهج الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة.

وقال في بيان له اليوم: "إن ما يحدث من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار على الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة جنين؛ يُعَدّ تصعيدًا إسرائيليًا عسكريًا يُنّذِر بتفجّر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

تنديد بالصمت الدولي

وندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يَجري في الأراضي الفلسطينية، مما يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل".

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

